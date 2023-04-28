ضبط «هيدرو وحشيش» بقيمة 1.1 مليون جنيه بحوزة 5 متهمين في دمياط وأسيوط

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة،/ فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرتى أمن (دمياط – أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (دمياط – أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

ضبط 3 متهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى، تم ضبط ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط حال تواجدهم بمسكنهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تغليف وتقطيع – 7 أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

ضبط شخصين

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – طبنجة – 7خزينة طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 73 قطعة مشغولات ذهبية – 4 سيارات - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2سلاح أبيض – 2ميزان حساس).وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,160,000 مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.