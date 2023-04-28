السيطرة على حريق بشقة بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة علي حريق نشب في شقة منزل بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، دون خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حريق بقرية الكوم الأخضر في المنوفية

وأكدت الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم، في بيان لها، نشوب حريق بقرية الكوم الأخضر بمنزل أحد المواطنين نتج عنه حريق محتويات الشقة وتم تدخل الحماية المدنية والأهالي والسيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

التدخل العاجل والتصدي للحرائق والأزمات فورا

وأكد السيد عبدالعال رئيس المركز والمدينة، على ضرورة التصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أي عقبات والعمل على حلها فورا.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق في شقة بدائرة المركز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.