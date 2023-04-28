7 تحذيرات لطلاب مدارس القليوبية قبل امتحانات غدا السبت.. ممنوع الهاتف

بداية من غدا السبت تنطلق امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية لكافة المراحل الدراسية وسنوات النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية يليها الأسبوع المقبل انطلاق الامتحانات للمواد النظرية وفق الجداول المعلنة لكافة المراحل والسنوات الدراسية التعليمية.

تستعرض«الوطن» تحذيرات وتعليمات مديرية التعليم بالقليوبية للطلاب تزامنا مع الامتحانات العملية والنظرية لضمان أداء وانضباط في لجان المدارس.

التعليمات الخاصة بضوابط لجان الامتحانات بتعليم القليوبية

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانا علي منصات المديرية والمدارس بوسائل التواصل الاجتماعي بإشراف سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل الدراسية وناشدت المديرية الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات كالتالي :

- الحضور الى المدرسة قبل الامتحان بوقتٍ كافٍ مع مراعاة التوقيت الصيفي الجديد.

- ضرورة الالتزام بالزي المدرسي.

- ممنوع الموبايل نهائيا والسماعات البلوتوث والساعات الذكية

- غير مسموح بدخول أولياء الأمور بصحبة الطلاب لأي سبب.

- إحضار الطالب أو الطالبة أدواتهم الخاصة بهم وعدم استخدام أدوات الآخرين لضمان هدوء والتزام اللجنة والتأكيد على الالتزام بالآداب العامة داخل اللجنة.

- التأكيد على الالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق في الإجابة.

- عدم إحضار أي مذكرات أو كتب أو أوراق.

مواجهة حاسمة للغش الإلكتروني بامتحانات القليوبية

ووجهت وكيل وزارة التعليم في البيان الأمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح مؤكدة علي تطبيق أقصي الإجراءات لمواجهة الغش في جميع لجان امتحانات الإدارات التعليمية في حيث سيتم إحالة الحالات التي سيتم ضبطها للمساءلة القانونية وشددت على رصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة والملاحظين التنبيه بالالتزام بالقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

أشارت وكيل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب لامتحانات النصف الثاني من العام الدارسي، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس والالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين.