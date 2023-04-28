«الخارجية»: إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى اليوم

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان، نجحت مصر، اليوم الجمعة، في إعادة 454 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و618 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطناً.

وأوضح «أبوزيد» أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين جرى إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى 6399 مواطنا حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 4 طلعات جوية اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي جرى تنفيذها إلى 27 طلعة جوية.