موعد تحسن حالة الطقس في المحافظات.. ارتفاع تدريجي من الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في المحافظات، مشيرة إلى وجود منخفض جوي يضربها هذه الأيام، وتشهد العديد من المحافظات، انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار، فضلا عن نشاط للرياح، واضطرابات في البحر المتوسط، ما جعل الكثير من المواطنين، يتساءلون عن موعد انتهاء موحة الطقس السيئ.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تشير هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أن موعد نهاية سقوط الأمطار سيكون غدا الأحد، ويبدأ التحسن في درجة الحرارة والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة 29 درجة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل من 31 إلى 35 مئوية في محافظات الصعيد.

الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع التدريجي خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع وجود ظاهرتي نشاط للرياح وشبورة مائية، وتصل درجات الحرارة إلى 37 و38 مئوية في محافظات الصعيد على مدار اليومين، حيث من المتوقع أن تتحسن الحرارة من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع.

وتسود البلاد اليوم وغدا، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، تأثرا بالمنخفض الجوي الذي يضرب مصر حاليا.