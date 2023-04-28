داعية إسلامي عبر قناة الناس: كلمة في القرآن ستندهش عندما تعرف معناها

قال الدكتور أسامة فخري الداعية الإسلامي، إن من السمات الرئيسية في القرآن الكريم التي وصف بها العقل، كلمة «حجر»، وذلك في قول الله تعالى: «هل في ذلك قسم لذي حجر»، لافتاً أن كلمة الحجر هنا تأتي بمعنى المنع، لذلك قديما كانوا يقولون في رد الشر وعدم قبوله «حجراً محجوراً»، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم.

معنة كلمة «حجر»

وأضاف خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن كلمة الحجر معناها الإنسان الضابط لنفسه والقاهر لها، ومعنى هذا أنه يمنع شهوات نفسه عن الوقوع في المعاصي، وهذا الأمر ليس تقييدا لحركة الإنسان وتضييقاً عليه، لأن الله -عز وجل- حينما يأمر الإنسان بأمر ما وينهاه عن شيء فهي قوانين لصيانة الإنسان وحفظه في الدنيا والآخرة.

ولفت إلى أنه إذا قيد الشرع الشريف حركة الإنسان في شيء ما، فإنما قيد مقابل ذلك حركات كل الناس في حركة ما لهذا الإنسان، فإذا قال لك لا تسرق، هو لم يقل لك وحدك ولكن قال أيضاً لكل الناس لا يسرقونك.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.