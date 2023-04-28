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داعية عبر قناة الناس: الكتاتيب كادت تختفي.. وجهود تحفيظ الأطفال القرآن مستمرة

كتب:

محمد عزالدين
09:32 م | الجمعة 28 أبريل 2023
أحمد نبوي

أحمد نبوي

كشف الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، عن عادة طيبة كادت أن تختفي في المجتمع، وكانت سببا في إصلاح الأجيال، موضحا أن فكرة الكُتَّاب موجودة في المجتمع منذ القدم، حيث كان يلتحق به الطفل «أوتوماتيكيا».

مجهود كبير من الدولة

أضاف نبوي، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المعروض على قناة الناس، أن الدولة تقوم بمجهود كبير للغاية من خلال الأروقة الموجودة في الأزهر الشريف والمحافظات، خاصة في الصيف، لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم، ووزارة الأوقاف لها مجهود كبير في المساجد.

وأشار إلى أن الهدف من التحاق الأطفال بالكُتَّاب، تحفيظ القرآن الكريم، مستشهدا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- بضرورة قراءة القرآن وحفظه، لافتا إلى أنه ليس من الضروري حفظ القرآن بالكامل، لكن على الأقل قصار الصور.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، بمجموعة برامج وخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين