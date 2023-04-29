7 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة اليوم.. بينها أسوان وشرم الشيخ

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض بطقس اليوم السبت، وصولا لأقصى درجة خلال شهر، حيث انخفضت من درجتين حتى خمس درجات على مختلف أنحاء الجمهورية، ليسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، وفي ساعات الصباح الأولى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على 7 مدن ليلا ونهارا، بواقع من درجتين حتى 3 درجات في طقس شديد الحرارة، ومشمس نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتسجل المدن الدافئة بطقس اليوم، درجات حرارة بين 30 و32 درجة مئوية للعظمى، والصغرى بين 19 و22 مئوية، كما ترتفع نسبة الرطوبة، بها لتزيد الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة خاصة بالظل، فضلا عن احتمالية وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، التي يتمركز معظمها بجنوب صعيد مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة بالمدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم، وفقا للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، على النحو التالي:

- أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

- شرم الشيخ 30 درجة للعظمى، 19 درجة للصغرى.

- الغردقة 30 درجة للعظمى، 20 درجة للصغرى

- مرسى علم 31 درجة للعظمى، 19 درجة للصغرى

- أبو سمبل 33 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- أبو رماد 30 درجة للعظمى، 21 درجة للصغرى.

- الأقصر 32 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغرى.