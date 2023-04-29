محمود مسلم: صحفيات «الوطن» مجتهدات مبدعات ويتحملن المسؤولية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الصحيفة مؤمنة تمام الإيمان بالصحفيات صاحبات الدور المؤثر، وجميعهن لسن من أجل الزينة، «هن قادرات ومجتهدات ومبدعات ومميزات ويتحملن المسؤولية».

مسلم: لدينا نماذج نسائية يتحملن المسؤولية باقتدار

أضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع على فضائية CBC، أن الجريدة تفتخر بأن لديها الكثير من نماذج الصحفيات اللَّواتي يتحملن المسؤولية باقتدار، بداية من رئيس التحرير التنفيذي شيماء البرديني، ومديرتي التحرير هدى رشوان وهبة حسنين، موضحا: «عندنا نماذج كثيرة مضيئة ومجتهدة ومبدعة، ونفخر بهن على الدوام».

وقال: «احنا دائما نسعد بمتابعتك ونقدك، وعمرنا ما ننسى أنك زميل صحفي، دائما تدعمنا».

وفي نهاية المكالمة، مازحه مقدم البرنامج بقوله: «بالنسبة للجنة الثقافة والإعلام في الشيوخ ملهاش دور في الـ11 سنة دي؟»، ليرد عليه رئيس مجلس إدارة الجريدة ضاحكا: «الدور عندك أنت، بكرة هنقدم للناس وجبة دسمة، وده جهد شارك فيه ناس كتير من الزملاء كـ سامي عبدالراضي وأحمد عاطف، وسيتحدث الملف عن سمات الشعب المصري في التحرير والرؤية، ولا ننسي الإخراج الفني لمخرجنا العبقري الدكتور أحمد محمود».