السيطرة على حريق نشب في نخلة وقمامة ببورسعيد

نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في أكوام من القمامة، وساعد في انتشاره وجود نخلة اشتعلت بها النيران، خلف أحد المطاعم السياحية بشارع طرح البحر، بنطاق حي المناخ، دون إصابات او اختناقات حتى الآن، وتمكن رجال الإنقاذ والحماية المدنية من السيطرة عليه قبل وصوله للمطاعم والمتنزهات السياحية الموجودة في المنطقة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد بأنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في مجموعة من القمامة، ساعد في انتشار الحريق، وجود نخلة وسط القمامة خلف مطعم سياحي، بشار طرح البحر بحي المناخ، وصلت إليها النيران بسهولة.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور توجهت سيارتي إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق.

كما حاصر رجال الإطفاء الدخان أيضا بمواد كيميائية، لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى، كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، للتأكد من عدم وجود حالات اختناق أو إصابات.

وانتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية، والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تبيبن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في أكوام القمامة، ثم صعد إلى النخلة الموجودة في وسط القمامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.