مصرع طفلة وأمها وإصابة أخرى في حريق منزل.. وتحرك عاجل لمحافظة الدقهلية

لقيت طفلة ووالدتها مصرعهما بمحافظة الدقهلية اليوم وأصيبت شقيقتها الصغري في حريق شب بمنزل معروش بالخشب والقش بشرقية المعصرة التابعة لمجلس قروي المعصرة مركز بلقاس، وتم نقل الجثامين والمصاب للمستشفى، فيما أعلنت محافظة الدقهلية عن تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة المنكوبة

نشوب حريق كبير بمنزل بقرية شرقية المعصرة

تلقي اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمنزل بقرية شرقية المعصرة التابعة لمجلس قروي بالمعصرة مركز بلقاس.

هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب بمنزل شخص يدعي «محمد الشحات السيد» والمكون من أرضى معروش بالخشب والقش على مساحة 100 متر.

أسماء ضحايا حادث حريق الدقهلية

وأسفر الحريق عن وفاة كل من: الطفلة «سحر محمد الشحات» 5 أعوام، ووالدتها المدعوة «نادية سعودي عكاشة» 30 عاما وإصابة شقيقتها الصغري وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل ضباط المباحث والإسعاف الى مكان الواقعة بشرقية المعصرة التابعة لمجلس قروي المعصرة تم نقل الجثامين والمصاب للمستشفى وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

محافظة الدقهلية تعلن تقديم الدعم للأسرة المنكوبة

وفي تحرك عاجل أعلنت محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أنها وجهت لكل من: الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعويض والرعاية الصحية للأسرة لتعرض منزلهم لحريق أدى إلى تدمير كافة محتويات المنزل ووقوع حالات وفاة وإصابات.

وأكدت أنه سيتم صرف تعويضات فورية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين وتوفير سكن بديل مؤقت للأسرة لحين ترميم المنزل مرة أخرى، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لإعادة ترميم المنزل وإعادة فرشه بالكامل وتعويض الأسرة.