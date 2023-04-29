عاصفة ترابية تضرب طرق البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة، ورياح شديدة وعاصفة ترابية ضربت الطرق، خاصة السريعة المؤدية من وإلى محافظة القاهرة ومحافظات الصعيد.

عاصفة ترابية بطرق البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين، من التعرض للأتربة والرياح، وعدم تخفيف الملابس، وحذرت السائقين على الطرق السريعة من السرعة الزائدة، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وأهابت بسائقي السيارات، توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات المرور.

رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية والعواصف الترابية، بينما لم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق أي من المواني، ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

كانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، من ظاهرة جوية تضرب المحافظات، بدءاً من اليوم السبت، حيث عاصفة ترابية تضرب عدد من المحافظات، وطالبة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، وارتداء كمامات أو تجنب التعرض لتيارات الهواء، عند الخروج من المنازل، واتخاذ كل التدابير والوقائية.