«زراعة الشرقية»: لدينا 381 ألف فدان قمح.. وإنتاجية الحقول الإرشادية 23 أردبا للفدان

أكد المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية، مشيرًا إلى أن أكثر الزراعات الموجودة في المحافظة، محصول القمح.

إنتاجية الفدان في الحقول الإرشادية

أوضح خلال لقاء خاص بمناسبة موسم حصاد القمح مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن محافظة الشرقية بها 381 ألف فدان قمح.

ولفت إلى أن إنتاجية الفدان في الحقول الإرشادية، تتراوح بين 20 و23 أردبا للفدان الواحد، خاصة لمن اتبعوا نظام الزرع في المصاطب، التي توفر المياه بنسبة 25%، وتوفر التقاوي بدلًا من 60 كيلو لكل فدان، يستخدم من 30 لـ45 كيلو، مشيرًا إلى أن الزراعة بنظام المصاطب، توفر الوقت والمجهود، خاصة أثناء الحصاد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن زراعة البنجر وصلت لمساحة 90 ألف فدان، بزيادة 10 آلاف عن العام الماضي، بالاضافة إلى أن المحافظة تعتبر من أكبر المحافظات في تصدير الموالح، بمساحة تصل لـ200 ألف فدان.