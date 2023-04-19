جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: اتعينت في الأهرام لأني كنت أستحق

حكى الإعلامي جابر القرموطي، تفاصيل تعيينه في جريدة الأهرام بسبب موقف، قائلا: «موقف جمعني بـ إبراهيم نافع في الاسنانسير فتم تعيني في الأهرام».

إبراهيم نافع كسر القواعد وعيني

وأضاف جابر القرموطي، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «إبراهيم نافع كسر القواعد وعيني في الأهرام، لأني كنت أستحق».

وتابع: «اشتغلت في الأهرام العربي 7 سنين، وبعدها اتعينت، والحكاية بدأت لما نزلت ساعتها من الأسانسير لقيت إبراهيم نافع واحنا نازلين دردشنا، وفي نفس اليوم شوفته طالع الأسانسير ولما عرف إني مش متعين كلم رئيس التحرير أسامة سرايا واتعينت».

برنامج أنا والقناع

أنا والقناع، برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc، ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين.

واستضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم، والنجم شريف منير، والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.