جابر القرموطي لـ«أنا القناع»: رفضت المشاركة ببرامج المقالب في عز احتياجي

قال الإعلامي جابر القرموطي إنه يخشى الحياة وليس الموت، خاصة خيانة الصحة، متابعا: «بخاف جسمي ميشلنيش، عاوز قبل ما جسمي يشلني ربنا يشلني، مش عاوز أبقى عبء، وجربت ده مع أشقائي جلال وطارق ومصطفى وأبويا».

«مانشيت» ماركة مسجلة باسمي

وأضاف جابر القرموطي، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن برنامج «مانشيت» هو ماركة مسجلة باسمه، متابعا: «أنا من المذيعين اللي مابيتقالش برنامج مانشيت، ولكن بيقولوا برنامج جابر، وأنا نجم في الحتة دي، ودة مش تكبر لكن واقع».

وعن رفضه المشاركة في برامج المقالب رغم العروض المالية الضخمة، قال إنه مقتنع برفضه، مضيفا: «برفض حتى لو كنت في عز الاحتياج، في عز الاحتياح مروحتش لحد واكتشفت إنه مقلب، فيه شخص معاه فلوس ولو قولتله هيديني أو هاخد اللي أنا عاوزه، بس في الآخر ده مقلب».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع»، برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc، ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، واستضاف في الأيام الماضية عددا من الفنانين، منهم يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.