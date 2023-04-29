أسعار الذهب تنخفض 60 جنيهًا في الصاغة

تراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، وذلك قبل بدء عمل محلات الصاغة، حيث سجل الذهب هبوطًا بقيمة 60 جنيهًا، ويأتي ذلك عقب انخفاض أسعار المعدن الأصفر، خلال نهاية التداولات اليومية أمس الجمعة، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2620 جنيهًا للجرام بدلًا من 2680 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن نحو 2994 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2620 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2246 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20 ألفا و960 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب نحو 1989 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتوقعت شعبة الذهب أمس انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الارتفاعات الحالية كبيرة وغير مبررة.