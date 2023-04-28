استقرار سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2700 جنيه

يعد سوق الذهب في مصر من أكثر الأسواق نشاطاً، حيث تتوافر فيه مجموعة كبيرة من المنتجات بمختلف الأشكال والأحجام والتصاميم، ويختلف سعر المشغولات الذهبية بحسب العيار والوزن، كما يعد الذهب من الأصول الاستثمارية الأكثر شعبية بمصر، حيث يتمتع بثبات في القيمة على المدى الطويل، ويعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقا لما أعلنته شعبة الذهب فإن أسعار الذهب اليوم، شهدت استقراراً نسبيا بمحال الصاغة، وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب بمحال الصاغة دون مصنعية خلال بداية التعاملات الصباحية لمتابعيها الكرام، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة، حيث سجل 3086 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحال الصاغة 2829 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد معدل الاقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 2700 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، 2314 جنيه للشراء دون مصنعية، تزامنا مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 1800 جنيه للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 1543 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 28 ـ 4 ـ 2023 استقراراً بمحلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل نحو 21600 جنيه للشراء، ويختلف السعر من مكان لاخر