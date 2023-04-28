نائب رئيس شعبة الذهب: توقعات بتراجع سعر الجرام 35% قريبا

قال لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب، إن هناك توقعات بانخفاض أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 35% بسبب توافر الدولار لدى البنك المركزي، وسيعود التسعير بناءً على سعر الدولار في البنك المركزي.

سبب توقعات تراجع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

وأضاف «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، يتوقف على توافر الدولار في البنوك، لأن سعر الدولار حالياً محسوب على حسابات افتراضية وليس على سعر الدولار في البنك المركزي.

توقعات انخفاض أسعار الذهب

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن هناك توقعات من جانب تجار الذهب بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن المتعارف عليه حدوث انخفاض بعد الارتفاع، لكن لا يمكن لأحد توقع التوقيت لأن الفترة الحالية لم تشهد رؤية محددة.