استقرار أسعار الذهب عالميا عند 1990 دولارا للأوقية

استقرت أسعار الذهب بالقرب من 1990 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، وأظهرت بيانات أنّ الاقتصاد الأمريكي نما أقل من المتوقع في الربع الأول مع تباطؤ نمو الاستثمار التجاري، وتراجع المخزونات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الإضرار بسوق الإسكان.

تشديد السياسة النقدية

ووفقًا لما نشره موقع «ترينيدنج إيكونومي»، فإنّ التكهنات بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي قريبًا دورة رفع سعر الفائدة القوية دعمت أسعار السبائك أيضًا، ومع ذلك فإنّ من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة بشكل أكبر، حيث من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.

وتابع التقرير بأنّ الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار، إذ إنّ أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد والعكس صحيح.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي شهدت أسعار الذهب استقرارًا كبيرًا في مصر، وسجل الذهب عيار 24 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3086 جنيهًا للشراء دون مصنعية، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2700 جنيه للشراء دون مصنعية، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2314 جنيهًا للشراء دون مصنعية، ويختلف السعر من مكان إلى آخر.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 28 ـ 4 ـ 2023 استقرارًا بمحلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل نحو 21600 جنيه للشراء، ويختلف السعر من مكان إلى آخر.