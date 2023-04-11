القطار الإسباني يغير ثوبه القديم.. تطوير شامل على أعلى مستوى

عربات مُتهالكة تعمل منذ ما يقرب من 40 عامًا، على خطوط السكة الحديد، باتت محاولات تطويرها أمرًا ليس بهينٍ، يحتاج لخطة واضحة وطموحة، وهو ما وضعته بالفعل وزارة النقل، إذ أعدّت مشروعًا مهمًا لتطوير وإعادة تأهيل وتحديث عربات القطار الإسباني بالكامل، لتغيير ثوبه القديم بآخر جديد يُقدم خدمةً متميزة تتواكب مع الجمهورية الجديدة.

تفاصيل مشروع تطوير عربات القطار الإسباني

أجرت «الوطن» جولة في ورش كوم أبوراضي، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير عربات القطار الإسباني، بداية من أول مرحلة حتى أخر مرحلة، مع المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس محمود حميد، مدير إدارة الإنتاج بالورش، والمسؤول عن أعمال مشروع تطوير عربات القطار الإسباني.

قدّم المهندس محمود حميد، خلال الجولة، شرحًا تفيصيلًا لعمليات التطوير: «في البداية بتيجي العربة من على خط السكة الحديد يتم عمل تجديد كامل لها بفك كل المكونات الداخلية فقط تظهر العربة على الصاج»، ثم يبدأ فريق متخصص في إزالة الدهانات الخارجية بالكامل، وكشف البرومات والتآكل الموجود في العربات.

بعد ظهور العربة «على الصاج» تدخل قسم الهياكل المعدنية لمعاجلة البرومات والتآكل إن وجدت، ثم تبدأ عمليات الدهانات حتى يكسو العربة شكلًا جديدًا مُميزًا، ثم تبدأ التركيبات الداخلية للعربة من الكهرباء ووحدات التكييف والأسقف وغرف العفش ودورات المياه والفرش والكراسي الجديدة وفق معايير عالية من الجودة.

عمليات التطوير تتم وفق معدلات أمان عالية

أعمار العربات التي يتم تطويرها وتجديدها «متفاوتة»، وفق وصف المهندس محمود حميد، فهناك عربات يصل عمرها لـ40 عامًا، لذلك فإنّ عمليات التطوير تتم وفق معدلات أمان عالية تُراعى جيداً في المشروع بالكامل بداية من مكونات العربة كالشاسيه.

أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتحديث عربات القطار الإسباني بالكامل، تتم على يد مهندسين مصريين وشركات مصرية وطنية خالصة، وبقطع غيار حتى الآن محلية بنسبة 100%، بداية من تغيير وتجديد دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف.

تحديث 10 قطارات إسباني

تشمل أعمار التطوير عربات الدرجة الأولى والثانية، ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات أسباني وحيث يتكون كل قطار من عربة بوفية و4 عربة درجة أولى و6 عربات درجة ثانية، على أن تكون كل أعمال التطوير على أعلى مستوى، وفق توجيهات وزير النقل.

من المقرر أن يتم تشغيل أول قطار اسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك، وفق ما كشفه المهندس محمد عامر لـ«الوطن»، موضحاً أنه يتم بعد ذلك تأهيل باقي القطارات الإسباني تباعاً طبقاً لخطة التشغيل، مؤكداً أن الهيئة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للركاب.