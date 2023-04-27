مواعيد عمل القطارات الإضافية وفقا للتوقيت الصيفي.. اعرفها

عملت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة المواطنين من المسافرين مستقلي القطارات حيث وفرت ما يقرب 10 قطارات إضافية تعمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يقتصر عملها على الإجازة بل امتد لنهاية شهر أبريل.

وامتد العمل بالقطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك ليوم الـ28 من إبريل 2023، ليكون آخر موعد للسفر بها غدا، ومنها يمتد لبعد غدا يوم الـ29 من إبريل 2023، وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية خلال يومين، مع مراعاة التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة:

القطارات الإضافية غدا 28/4/2023.

توجد 4 قطارات إضافية متنوعة ما بين مكيفة وروسي تعمل علي خطوط السكة الحديد غدًا فقط.

- قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023 ويعمل غدا 28/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40، بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023، ويستمر إلى غد 28/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 بدأ تشغيله من 16/4/2023 ونهاية العمل به 28/4/2023.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 نهاية العمل به غدًا 28/4/2023.

القطارات الإضافية بعد غد 29/4/2023

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30، جرى تشغيله خلال الفترة من 17/4/2023، ويستمر للعمل حتى بعد غد 29/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 بدأ تشغيله من 17/4/2023 ويستمر حتى بعد غد 29/4/2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 بدأ تشغيله من 17/4/2023 ويستمر حتى بعد غد 29/5/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يعمل حتي يوم 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يعمل إلى ليلة 29/4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان- القاهرة، قيام الساعة 10:30، يعمل حتى يوم 29/4/2023.

قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ24 ساعة.

- صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.