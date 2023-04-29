استمرار حبس 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء في حلوان

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس 8 أشخاص 45 يومًا يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستعراض القوة والقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة صلاح سالم بمدينة حلوان جنوب القاهرة، ومن المنتظر أن يتمّ إحالتهم إلي محكمة الجنايات، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة.

ظهور المتهمين بكاميرات المراقبة

وكشفت التحقيقات، أنَّ المتهمين ظهروا خلال مقطع مصور بكاميرات المراقبة الموجودة أعلى العقارات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عرايا، وهم يحملون أسلحة بيضاء «جناجر - سنج»، ويقومون بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بالمنطقة.

وأوضحت التحقيقات، أنَّ المتهمين تشاجروا مع جيرانهم، واستعانوا ببعضهم البعض لمحاولة التعدي على جيرانهم بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

قال المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ حيازة الأسلحة البيضاء أصبح أمر مباح أمام المارة، وهناك عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه، وفقًا لما ورد بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه».