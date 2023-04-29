إجراء تحليل البصمة الوراثية لـ«جثة» شاب مجهول الهوية في روض الفرج

قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية لـ شاب مجهول الهوية، عثر على جثته ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة روض الفرج، تمهيدا لمطابقتها بالبصمات، تمهيدا لاستكمال إجراءات تسليم الجثمان للدفن.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، بالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت انتداب الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات الجثة، ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، تمهيدا لكشف هوية صاحب الجثة.

كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، للتعرف عليها من المترددين على تلك الأقسام.