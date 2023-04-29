انخفاض شديد في درجات الحرارة بجنوب سيناء.. وجبل سانت كاترين يسجل 4 مئوية

تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة اليوم السبت، على أغلب مدن المحافظة، خاصة مناطق الجبال مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار بعد انخفاض درجات الحرارة بالمحافظة، وخاصة مدينة سانت كاترين التي ترتفع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر.

جبل سانت كاترين يسجل 4 درجات

فيما قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الحرارة انخفضت ليلة أمس بشكل ملحوظ بمقدار 6 درجات تقريبا، موضحا أن الأجواء الشتوية عادت مرة أخرى إلى المدن الجبلية والمدينة.

وأضاف «عابد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق سطح البحر، سجل صباح اليوم 4 درجات، وجبل موسى 7 درجات، أما مدينة سانت كاترين سجلت 9 درجات، مع هبوب رياح شمالية غربية بسرعة 11 كيلومترا في الساعة.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما سجلت مدينة شرم الشيخ 20 درجة مئوية صباح اليوم، وتصل منتصف اليوم إلى 27 درجة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتسجل 48%، وسرعة الرياح شمالية 26 كيلومترا في الساعة.

بينما تسجل مدينة طور سيناء 22 درجة، مع نشاط في حركة الرياح وسرعتها 30 كيلومترا في الساعة، ومدينة دهب 22 درجة، وطابا 17 درجة، ونويبع 19 درجة.