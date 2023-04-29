مصرع طالب في تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي ببني سويف

لقي طالب مصرعه اليوم، في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية أعلى كوبري النيل ببني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

حادث تصادم أعلى كوبري النيل

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل وفاة طالب في حادث تصادم

وأسفر الحادث عن وفاة طالب يدعى بلال سالم، 18 عامًا، مقيم بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة.