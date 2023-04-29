تجديد حبس متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالتبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا؛ لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة التبين، بينما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها؛ لإعداد تقرير وافٍ عنها.

المتهمون روجوا للمخدرات على دراجة نارية

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين يدعيان «حمادة أ» و«علي ج»، يقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، يزاولان نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين روجوا لمخدر الحشيش في أحد شوارع القسم مستقلين دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلوجرام، بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

من جانبه، يقول المحامي أحمد علي، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».