تفاصيل حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتحديدًا مخدر الحشيش في محافظة أسيوط، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها، وإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في محافظة أسيوط، وكان بحوزتهما عدد 13 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 1,300 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الأفيون، وطبنجة، مع مشغولات ذهبية، وعدد 4 سيارات.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بتفاصيل واقعة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بأسيوط، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».