مرشحة الرئاسة الأمريكية: عمر «بايدن» يمنعه من استكمال الولاية الثانية

استهدفت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هايلي، عُمر الرئيس الحالي جو بايدن، في محاولة لتقويض حملته الانتخابية، وتوقعت أنه لن يعيش حتى نهاية فترة ولاية ثانية، بحسب ما ذكرته شبكة «إنسايدر».

وقالت «هايلي» في مقابلة مع برنامج على قناة «فوكس نيوز»: «أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نكون واضحين للغاية ونقول حقيقة أنك إذا صوتت لجو بايدن، فأنت تعتمد حقًا على الرئيس هاريس».

عمر بايدن سيكون 86 عاما بحلول نهاية الولاية الثانية

وأضافت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري، أن فكرة أنه سيصل إلى 86 عامًا ليست شيئًا أعتقد أنه محتمل، وسيبلغ «بايدن» 81 عامًا في نوفمبر المقبل، وسيكون 86 عامًا بحلول عام 2028 - نهاية ولايته الثانية، إذا أعيد انتخابه.

وأعلن الرئيس جو بايدن، ترشحه لإعادة انتخابه مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ودعت «هايلي»، البالغة من العمر 51 عاما، سابقًا إلى «اختبارات الكفاءة العقلية» الإلزامية للسياسيين، الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، كما انتقدت عمر الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيكون ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة أيضًا، 78 عامًا إذا انتزع البيت الأبيض في عام 2024.