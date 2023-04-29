سعر الذهب اليوم السبت 29-4-2023 في مصر.. مستقر نسبيا

يعد الذهب من أهم السلع الثمينة في العالم، إذ يحتفظ بمكانته كمخزن للثروة والاستثمار الآمن على مر العصور، وفي السوق المصرية، يعد الذهب من أكثر الأصول الاستثمارية شعبية، ويتمتع بقيمة عالية ويعتبر مصدراً للثراء والاستقرار المالي، ومع تزايد الاهتمام بالذهب فإن العديد من المستثمرين يبحثون عن فرص للاستثمار في هذه السلعة المثمرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتشهد أسعار الذهب اليوم السبت 29- 4 - 2023 استقراراً نسبياً بمحلات الصاغة المصرية ببداية التعاملات الصباحية، ، وتقدم «الوطن»، من خلال هذه السطور خدمة معرفة أسعار الذهب بمحلات الصاغة دون مصنعية لمتابعيها الكرام، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2680 جنيهًا دون مصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، وسجل نحو 3063 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2808 جنيه للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

يزداد الاقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2680 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2297 جنيهًا للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 1787 جنيه للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 1531 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 29-4-2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 21440 جنيهًا للشراء، ويختلف السعر من مكان لآخر.