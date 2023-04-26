سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة.. عيار 21 بـ2500 جنيه

تواصل أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حالة من التذبذب والتقلبات السعرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2500 جنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب مع افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق 2500 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2846 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1660 جنيهًا دون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2134 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2609 جنيهات للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1423 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وافتتح الجنيه الذهب التعاملات في الصاغة اليوم عند 19 ألفا و920 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.