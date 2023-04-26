سعر الذهب اليوم الأربعاء في ختام التعاملات.. عيار 18 يسجل 2194 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2023 في الصاغة، استقرارا خلال ختام التعاملات، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق بـ2560 جنيهًا للشراء ودون مصنعية وضريبة، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2926 جنيهًا.

وجاء سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2023 في الصاغة، بختام التعاملات مقارنة بالتعاملات المسائية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، كما ذكرنا سابقًا بـ2926 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ 2560 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2194 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1707 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1463 جنيهًا للشراء دون مصنعية وضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، وصل إلى 20480 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الأونصة بـ1989.77 دولار أمريكي.