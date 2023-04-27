تجار الصاغة عن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر: «بنشتري الذهب بالغالي»

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، نتيجة إقبال الموطنين على الشراء، بالإضافة إلى كون الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة العملة، وفقاً لتأكيدات مجموعة من تجار الصاغة لـ«الوطن»، الذين أشاروا إلى أنهم يقومون بشراء الذهب بأسعار عالية حالياً.

2012 دولاراً سعر أوقية الذهب

وأكد وجيه انطوان، عضو شعبة الذهب، أن التجار يقومون بشراء الذهب بأسعار عالية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار لدى المستهلك، مؤكداً أن سعر أوقية الذهب بلغت 2012 دولاراً في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس أيضاً على أسعار الذهب فى الأسواق المحلية، متوقعاً أن تتراجع الأسعار إلى مستويات 1969 دولاراً خلال الفترة المقبلة.

إقبال ملحوظ على شراء الجنيه الذهب والسبائك

وتوقع ناجي فرج، مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية، وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع اسعار الذهب، مؤكداً أن أسعار الذهب سوف تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 250 جنيهاً، وأن يتراجع إلى 2250 جنيهاً.

وأوضح أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، الإقبال الملحوظ على شراء الجنيه الذهب والسبائك والمشغولات، وفي حالة هبوط سعر الذهب عالميًا، من المتوقع أن ينعكس ذلك على السوق المحلية بالانخفاض، حيث أن مشتريات الذهب الحالية تهدف إلى التحوط من ارتفاع نسب التضخم.

وأضاف عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأوضاع المتسببة في ارتفاع أسعار الذهب سوف تزول، ومن الممكن أن نرى تراجعاً في أسعار الذهب بشكل يساوي الارتفاعات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة.