آخر مستجدات مشروع تطوير الطريق الدائري والأتوبيس الترددي

تنفذ حاليًا وزارة النقل، المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، ووفق المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري: «إنه جاري العمل على التطوير ونحن في مرحلة البدايات».

محاور المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري

تشتمل المرحلة الثانية على قطاعات الإسكندرية الصحراوي ووصلة الواحات والمريوطية والمنصورية بإجمالي طول 34 كم، وكوبري الوراق على النيل، فضلًا عن إنشاء 3 محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية والسياحية مع جانبي الطريق الدائري وهي محاور المرج والجزائر والمريوطية، وكلها يتم العمل فيها على قد وساق، وفق ما رواه المهندس ممدوح سليمان لـ«الوطن».

الانتهاء من كافة التجهيزات للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي قريبا

يشتمل مشروع تطوير الطريق الدائري على تشغيل الأتوبيس الترددي، حيث أكد مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، أنه يجر العمل على الانتهاء من كافة التجهيزات للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي التي ستكون بديلًا للميكروباصات وتشتمل على 25 محطة لتشغيلها في نهاية العام الجاري.

وأوضح المهندس ممدوح سليمان، أنه توجد حاليًا مجموعة من الأتوبيسات في عدد من المحطات لكنها لم تدخل الخدمة الفعلية، مؤكدًا أن الأتوبيس الترددي يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

البدء في إنشاء محطة المشير طنطاوى

وفي سياق متصل، أعلى الهيئة العامة للطرق والكباري، عن بدء العد التنازلى للانتهاء من أعمال ردم نفق المشير طنطاوي «نفق شارع التسعين» ضمن أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، موضحة أن الأعمال تتضمن ردم النفق بحيث تم تحرير الحركات المرورية أعلاه وتوسعة الحارة المرورية الخاصة بمسار الأتوبيس الترددي السريع الـ«BRT».

وأكدت على البدء في إنشاء محطة المشير طنطاوى بمشروع الأتوبيس الترددي السريع والتى ستتبادل خدمة حركة الركاب مع مونوريل شرق النيل حيث تتوسط محطتى المشير طنطاوى ووان ناينتى.