«الطرق والكباري» تكشف تفاصيل أهم 6 محاور في الصعيد: تخلق شرايين للتنمية

تأتي المحاور التنموية في مختلف المحافظات على رأس أولويات الدولة مُمثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، ففي الآونة الأخيرة حققت الدولة معدلات تنفيذ عالية في إنشاء محاور جديدة في المحافظات بداية من بن سويف حتى محافظة أسوان، لخلق شرايين جديدة للتنمية.

المرحلة الثانية من محور ديروط على النيل

تعمل الهيئة العامة للطرق والكباري حالياً وفق تقرير حصلت عليه «الوطن»، على تنفيذ المرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بتكلفة 1086.4 مليون جنيه، والذي يعمل على ربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية وطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل مروراً بالطريق الزراعي والمناطق السكنية والزراعية بمركز ديروط في وادي النيل.

كما تنفذ الهيئة محو دشنا على النيل بتكلفة 1840.7 مليون جنيه، للقضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزي دشنا والوقف، فضلاً عن دوره في دعم مشروعات التنمية التي تشهدها محافظة قنا خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادي ومشروعات استطلاع الأراضي بمركز الوقف ومدينة غرب قنا الجديدة.

محور الفشن على النيل بتكلفة 1215.5 مليون جنيه

أيضاً محور الفشن على النيل بتكلفة 1215.5 مليون جنيه، والذي يعد أكبر محور تنموي بنطاق المحافظة ويربط الطريق الصحراوي الغربي بالصحراوي الشرقي ويخدم حركة الاستثمار ويسهل حركة النقل بين ضفتي النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق أمن يخدم أهالي مركز الفشن وببا وسمسطا.

كما تنفذ الدولة محور أبوتيج على النيل بتكلفة 2322.1 مليون جنيه لنقل الحركة المرورية المتبادلة بين مراكز شرق وغرب النيل وتقليل الكثافة المرورية على الطرق القائمة كما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية بالمطمر، فضلاً عن تنفيذ محور دراو بتكلفة 1395 مليون جنيه لربط مناطق المحاجر على طريق بلانة - كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنان.

كما تنفذ الدولة، محور بديل خزان أسوان على النيل بتكلفة 1956.8 مليون جنيه لنقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.