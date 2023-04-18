مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبور الطريق الدائري في مصر القديمة

لقيت سيدة مصرعها دهسُا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق الدائري في منطقة مصر القديمة، وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة.

إخطار من المستشفى بوصول السيدة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مستشفى البنك الأهلي بوصول سيدة مصابه بنزيف داخل وكسور متفرقة بالجسم ووفاتها في أثناء علاجها داخل غرفة الرعاية المركزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «حسنة.م.ع» مواليد 1969.

التحريات تؤكد إصابتها خلال عبور «الدائري»

وكشفت التحريات أنَّ المجني عليها كانت بصحبه نجلتها علي الطريق الدائري في محيط دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأضافت التحريات أنَّه في أثناء عبور الطريق دهستهما سيارة، وأسفرت عن وفاتها وإصابة ابنتها، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.