«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» بشأن استقبال السودانيين في أسوان

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باستقبال مصر للسودانيين وعودة المصريين لأرض الوطن في أمن وأمان، بعنوان «أهالي أسوان لـ«السودانيين»: أنتم شركاء النيل.. والدار داركم»، وآخر بعنوان «طالبان عائدان من السودان إلى بني سويف: الحمد لله على نعمة مصر.. هنا أم الدنيا».

استقبال اللاجئين في مصر أمر معتاد

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن استقبال اللاجئين في مصر أمر معتاد، وترحيب الشعب المصري بالسودانيين ليس جديد على طبيعتنا، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة والقوى الفعالة في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنها كبيرة الدول العربية وتستوعب وتحتضن أي شعوب يحدث لديها أزمات منذ فترات طويلة مثل حرب الخليج واحتلال دولة الكويت، فمصر استقبلت عددا كبيرا من الأشقاء الكويتيين، ثم بعد ذلك العراق وما حدث في سوريا.

مصر تستوعب كل الشعوب وتحتويهم

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر ليس لديها ما يُسمى بمخيمات اللاجئين، إذ أنها تستوعب كل الشعوب وتحتويهم، فضلا عن قيامها بتقديم الخدمات والمساعدات لهم حتى يستطيعوا العمل في مصر لكي يتوفر لهم حياة كريمة داخل الدولة المصرية.