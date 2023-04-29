الأرصاد: طقس السويس غير مستقر.. غيوم ورياح وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقساً غير مستقر اليوم السبت، تنشط فيه حركة الرياح، متفاوتة الشدة، ومثيرة للرمال والأتربة أحياناً، مع انتشار الغيوم، بشكل جزئي، وتوقعات انخفاض فى درجات الحرارة خلال الليل.

ووفقاً لتوقعات توقعات، هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس السويس يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً، وحالة البحر الأحمر معتدلة، خلال طقس اليوم

قراءات طقس محافظة السويس

وسجلت دجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 12، فيما سجلت نسبة الرطوبة 35%، وحركة الرياح 42 كم/ساعة، ذلك وفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية، في محافظة السويس وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم

سيولة مرورية واستمرا رفع درجة الاستعداد

سيولة مرورية، تشاهدها الطرق الداخلية فى محافظة السويس، مع نشاط الحركة التجارية، رغم نشاط الرياح وتوقعات بوجود الأتربة العالقة فى الجو على فترات متقطعة، ومن جانبها تستمر محافظة السويس فى رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أي أثار لتقلبات فى طقس السويس، التي أعلنتها فور ظهور التقلبات بالمحافظات واكد عليها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، موجهاً رؤساء الأحياء ومسؤولى الجهات المختلفة المعنية بالتدخل الفوري عند حدوث أي تقلبات جوية، والتأكيد على عمل محطات الصرف بكامل كفاءتها، وكذلك المعتدات المختلفة التى تستخدم في رفع أثار التقلبات الجوية حال حدوثها.

حالة البحر الأحمر

وفقاً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى متر ين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.