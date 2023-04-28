«الأرصاد»: كتلة هوائية تسبب تغيرا مفاجئا في الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيير مفاجئ في الطقس، سوف يحدث خلال الساعات المقبلة، قد يؤثر بشكل كبير على الأحوال الجوية.

الطقس الحار سوف يتغير خلال ساعات

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن اجواء الطقس الحارة سوف تتغير خلال وقت قليل، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل، ويشعر المواطنون بشعور أفضل بدرجة الحرارة، بسب نشاط نسبي للرياح.

سبب انخفاض الحرارة

وأوضح بيان هيئة الأرصاد أن السبب في التغيير المفاجئ فى الطقس، وانخفاض الحرارة يرجع إلى أن الكتلة الهوائية ستتغير لتكون شمالية غربية، ما يغير من الارتفاع الذي كان قائمًا في درجات الحرارة، وتنفخض بمقدار 5 درجات.

توقعات الأرصاد

وكانت الأرصاد الجوية توقعت لطقس اليوم الخميس بأن يكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح علي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.