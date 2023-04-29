السيطرة على حريق بكنيسة العذراء بأسيوط دون خسائر في الأرواح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعته لأعمال السيطرة على حريق بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس بديروط، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

بلاغ باندلاع حريق في الكنيسة

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد نشوب حريق بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس بديروط، والتابعة لإيبارشية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذوكس، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلى الفور، جرى إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف، التي تواجدت بشكل سريع بموقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

السيطرة على الحريق

وأشار محافظ أسيوط في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم، إلى أنه تابع بصفة مستمرة، أعمال السيطرة على الحريق وتداعياته حتى استقرار الأوضاع، مناشدًا جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعًا لإثارة القلق.

وأكد تواصله المستمر مع قيادات الكنيسة وطمأنة المواطنين، مشيدًا بدور قوات الحماية المدنية والإطفاء من تدخلها السريع والسيطرة على الحريق ومساعدة بعض الأهالي والمتطوعين.

تشكيل لجنة هندسية

كما وجه محافظ أسيوط، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، الذي تواجد بموقع الحريق وتابع أعمال السيطرة عليه، بتشكيل لجنة هندسية وعمل تقرير عن الحريق والتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة أسبابه، ومتابعة فحص المباني والمنشآت المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها من الحريق، فضلًا عن تقديم جميع سبل الدعم والمساعدة، لقيادات الكنيسة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وكانت إيبارشية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذوكس، قد أصدرت بيانًا، أشارت فيه إلى أنّ حريق هائل قد نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط غرب، في حوالي الساعة الرابعة فجرًا، وذلك نتيجة تسريب غاز من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.