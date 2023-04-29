تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب في شقته بالوايلي

تباشر نيابة الوايلي تحقيقاتها الموسعة، لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة الوايلي، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تفريغ 3 كاميرات مراقبة

وخلال التحقيقات، أمرت النياية بتفريغ 3 كاميرات مراقبة قريبة من منزل جثة الشاب المتوفى لتفريغها، وسؤال الجيران من قبل ضباط االمباحث لاستكمال التحريات، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها.

بلاغ لقسم الشرطة

وورد إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد تلقي بلاغ من مستشفى الدمرداش، بوصول جثة شاب متوف داخل شقته في ظروف غامضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يدعى محمد سعد، 18 عاما، يرتدي كامل ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.