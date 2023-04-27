إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الفئات والشروط والمستندات المطلوبة

تعمل مكاتب التموين بالمديريات لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وعقب انقضاء ثاني يوم عمل لها بعد إجازة عيد الفطرالمبارك، تستمر في استقبال المزيد من طلبات المواطنين خلال الأيام الجارية لاستكمال لإضافة المواليد، من أجل زيادة الدعم لفئات معينة حددتها وزارة التموين وبشروط خاصة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد بالتموين

ورغم أن إضافة المواليد على بطاقات التموين، للحصول على الدعم، تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين تحت مظلة الدعم التمويني، إلا أن هناك فئات محددة ينطبق عليها فقط إضافة المواليد، حددتها وزارة التموين على النحو التالي:

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

كما أن هذه الفئات التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين، تخضع لشروط معينة لابد من توافراهان وأهما أن يكون عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة المتقدمة بطلب إضافة أبنائها أقل من 4 أفراد، لزيادة عدد أفراد البطاقة إلى 4، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليا لأفراد الأسرة الواحدة بطاقة التموين.

الأماكن المخصصة لإضافة المواليد ومواعيد العمل

وتكون إضافة المواليد على بطاقات التموين متاحة فقط عبر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، وتعمل مكاتب التموين يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

ويمكن التقدم بطلب لإضافة المواليد للفئات المستحقة والتي تنطبق عليهم الشروط باستيفاء المستندات التالية:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

بالنسة للأرامل والمطلقات

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم من الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

بالنسبة لذوي الإعاقة

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أبناء وزوجات الشهداء

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

الأسر البديلة وأصحاب معاش الضمان

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.