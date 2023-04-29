التحقيقات في مقتل صيدلي عين شمس: طالب أنهى حياته بسبب إيجار شقة

لاتزال واقعة مقتل صيدلي على يد طالب بكلية الحقوق بسبب عدم دفع الثاني إيجار الشقة بمنطقة الألف مسكن، بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، قيد التحقيقات، والتي أكدت أن اكتشاف الواقعة جاء عن طريق الجيران، عندما اشتموا رائحة كريهة مصدرها شقة الطبيب المختفي منذ 10 أيام.

المتهم استأجر الشقة من المجني عليه منذ فترة كبيرة

تفاصيل الواقعة تعود إلى استئجار المتهم شقة من المجني عليه منذ فترة كبيرة، وفي الفترة الأخيرة رفض الطالب دفع قيمة الإيجار الشهري، لتنشب مشادة كلامية بينهما، تخلص على إثرها الطالب من صيدلي عين شمس، وترك جثته في صالة الشقة وفر هاربًا، وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها ضباط مباحث القسم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم لتقديمه للمحاكمة.

الصيدلي يرث الشقة عن والده

وأوضحت التحريات، أن المجني عليها يرث هذه الشقة عن والده بعد وفاته، وقرر عرضها على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل الإيجار، حتى تواصل معه المتهم وقرر الإقامة فيها.

جثة داخل الشقة

وكان المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تلقى إخطارا بورود بلاغ من أهالي المنطقة، بمقتل طبيب صيدلي طعنا بالسكين على يد طالب بكلية الحقوق بسبب مطالبته بدفع إيجار الشقة، فقرر الطالب التخلص منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة طبيب صيدلي يدعى محمد سامح، 59 سنة، مصابا بطعنه نافذة بالصدر أنهت حياته.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث يُحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.