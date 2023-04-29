4 مدن أوروبية تبحث عن سكان بمقابل مادي.. تعرف عليها

تعمل بعض المدن والبلدان في مختلف أنحاء العالم، على تطوير طرق مبتكرة وتقديم حوافز ومغريات مالية لجذب المواطنين إليها، بهدف تعويض نقص عدد السكان وتشجيع الانتقال إلى هذه المناطق.

ويستعرض التقرير التالي، قائمة 4 مدن تقدم مزايا مالية للمهاجرين، وتتميز بالشوارع الهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة وتكاليف المعيشة المنخفضة.

1- كالابريا الإيطالية

تشكل منطقة كالابريا، الواقعة في جنوب إيطاليا، «إصبع قدم» شبه جزيرة إيطاليا ذات شكل صندوق الأمتعة، وأشعة الشمس على مدار العام، محاطة بالساحل البكر المقسم بالجبال الدرامية والوعرة، قد يكون من الصعب معرفة سبب مغادرة أي شخص لكالابريا، لكن من المؤكد أن العديد من القرى الواقعة في جميع أنحاء المنطقة شهدت انخفاضًا هائلاً في عدد سكانها وهي في حاجة ماسة إلى الانتعاش، بحسب ما ذكرته موقع «currencies direct».

وهناك متطلبات وهي أنك يجب أن تكون أقل من 40 عامًا ويجب أن تبدأ شركة صغيرة أو عن طريق ملء الوظائف المهنية الشاغرة الحالية، ومع ذلك، يمكنك أن تتوقع الحصول على ما يصل إلى 28 ألف يورو على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى، كل ذلك من أجل امتياز العيش في مدينة ساحلية إيطالية هادئة وجميلة، ومع وجود أكثر من 75٪ من مدن كالابريا التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة، هناك الكثير من الخيارات لك لاختيار حياتك المتوسطية الجديدة.

2- بونجا الإسبانية

هناك أجزاء كثيرة من إسبانيا، يميل سكان القرى الريفية إلى المغادرة إلى البلدات والمدن الأكبر بحثًا عن عمل، ولقد تركت عقود من مثل هذه الهجرة هذه المدن الشاعرية والهادئة خالية من السكان الأصحاء وبدلاً من ذلك، اقتصاد محلي متقلص.

والمدينة الهادئة والشاعرية في منطقة أستورياس في شمال إسبانيا، بونجا، توفر مناظر طبيعية جميلة وقريبة من الساحل، إلى جانب العديد من المتنزهات الوطنية المذهلة.

3- ألبينين السويسرية

قرية ألبينين سويسرية مثالية، تطفو وسط جبال الألب السويسرية، وتحيط بها مروج متدحرجة وجبال مغطاة بالثلوج، ويبلغ عدد سكانها 240 نسمة فقط، وتتميز قرية ألبينين، التي تتزلج في الشتاء، ومسار المشي لمسافات طويلة وطرق ركوب الدراجات في الصيف، بأسلوب حياة شاعري بنفس القدر.

وتعرض الحكومة السويسرية على من تقل أعمارهم عن 45 عاماً 23 ألف يورو الانتقال، وإذا كان لديك أطفال؛ 9,230 يورو لكل طفل، لكن التحذير من الدفع مقابل الانتقال إلى مثل هذا الجزء الجميل من العالم هو المتطلبات الصارمة التي تفرضها الحكومة السويسرية، جزء من الصفقة هو أنه سيتعين عليك الالتزام بما لا يقل عن 10 سنوات للعيش في ألبينين، مع توقعات ببناء أو شراء منزل بقيمة 208 ألف يورو على الأقل.

4- جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية

جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية، هي جزيرة شاعرية يبلغ عدد سكانها 20 نسمة، وتقع على حافة بحر إيجه، تقع الجزيرة اليونانية التي يبلغ طولها 20 كيلومترًا بين جزيرة كريت وبيلوبونيز.

وتحيط الشواطئ الفيروزية والشواطئ الرملية الذهبية بقرى الميناء الجذابة، وكلها غارقة في التاريخ، وتم اكتشاف أقدم كمبيوتر تناظري في العالم، يُعرف باسم آلية أنتيكيثيرا، المستخدمة للتنبؤ بالمواقع الفلكية، في الجزيرة.

ولمكافحة السكان المتضائلين باستمرار، تتطلع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية إلى رعاية عائلات مختارة للانتقال، على الرغم من تفضيل المواطنين اليونانيين، فإن أي شخص مرحب به للتقدم.

وعند الاختيار، سيتم منحك منزلًا وأرضًا 500 يورو شهريًا لمدة 3 سنوات الأولى، وقد تكون جزيرة أنتيكيثيرا، التي تفتقر بشكل واضح إلى السياحة، وهي جزيرة ذاتية الاكتفاء لها مصدر مياه خاص بها ومحطة طاقة، مجرد ملاذ مثالي للجزيرة.