طقس سوهاج اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم في محافظة سوهاج بشكل ملحوظ، لتسجل العظمى 28 درجة، بانخفاض 8 درجات عن أمس الجمعة، ويسود طقس معتدل نهارا، بينما تسجل الصغرى 17 درجة مئوية، في طقس مائل للبرودة ليلا.

طقس سوهاج اليوم

وتنشط الرياح على فترات متقطعة من اليوم على مختلف مدن وقرى محافظة سوهاج بسرعة تصل لـ 10 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 23%، مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار.

طقس سوهاج مناسب لحصاد القمح

ويتزامن انخفاض درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج، مع استمرار أعمال حصاد القمح، مما يجعلها فرصة جيدة للمزارعين للحصاد في طقس معتدل الحرارة، لحمايتهم من حرارة الشمس خاصة وقت الظهيرة، بحسب تصريحات سيد الشندوبلي، نقيب الفلاحين بسوهاج، لـ«الوطن».

وأكد نقيب الفلاحين بسوهاج على ضرورة متابعة نشاط الرياح أثناء تشوين القمح، موضحا أنه يجب تشوين وتخزين القمح عكس اتجاه الرياح حالها هبوبها لحماية المحصول.