حي المعادي يتخذ إجراء ضد تحويل فيلا لمركز حفلات بعد شكوى السكان

استجاب حي المعادي بالقاهرة، لشكوى المواطنين بإزالة أسباب وجود ضوضاء صاخبة تزعج السكان تصدر عن فيلا بشارع بور سعيد، بعدما تم تحويلها إلى مركز حفلات.

من جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التصدي والقضاء على المخالفات وفرض حالة من الانضباط لشوارع العاصمة.

إجراء قانوني ضد المخالفين

وعاين اللواء طارق بحيرى، رئيس حي المعادي، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، الموقع وإزالة أسباب الشكوى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة حي المعادي بالقاهرة بالتعاون مع هيئة النظافة والرصد البيئي بحملة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع منها مخر السيل، وشارع 250 بنطاق حي المعادي لاستعادة المظهر الحضاري والحد من المخالفات.