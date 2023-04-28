محافظة القاهرة تستجيب لشكاوى المواطنين من تراكم المخلفات بالمقطم

استجابة أجهزة محافظة القاهرة لشكاوى المواطنين من انتشار المخلفات بمنطقة الهضبة الوسطى بنطاق حي المقطم، بشن حملة نظافة قادها العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بالمنطقة الجنوبية، لرفع التراكمات والمخلفات بالمنطقة موضع الشكوى تنفيذا لتكليفات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على أحياء المنطقة الجنوبية بما يتواكب مع أعمال التطوير القائمة.

رصف الحي الخامس وشارع 44 في المقطم

ووفقا لبيان صحفي للمحافظة، يجري حاليا رصف الحي الخامس وشارع 44 في المقطم وتم الانتهاء من رصف الحي الثاني والثالث والرابع والسادس وجاري التجهيز لرصف الحي الأول والحي السابع والثامن.

وفي سياق آخر، أسفرت حملات عن غلق وتشميع ورشة سيارات لإدارتها دون ترخيص بنطاق ميدان الاتحاد بحي المعادي بناء على شكاوى المواطنين الواردة للمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي لتحويل الجراج إلى ورش للميكانيكا وغسيل السيارات.

الالتزام بالجدول الزمنى لمشروعات الرصف

من جانبها، شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء أحياء المنطقة ببذل الجهود لرفع كافة المخلفات والتراكمات والعمل على رفعها أولا بأول وعلى مدار اليوم مع تفعيل دور الرصد البيئي لكافة المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم وبصورة فورية والانتهاء من مشروعات الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية المعتمد.

وأكدت نائب المحافظ على الاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين الواردة إلى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبحث شكاوى المواطنين وتوفير كافة سبل الاستجابة الفعالة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة وإحداث تأثير ايجابي ملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.