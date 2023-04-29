«الأرصاد» تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وغدا.. أمطار ورياح

كشفت الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم وغدًا على الأنحاء كافة، إذ ستكون هناك أمطار ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت «الأرصاد»، أنّ الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم السبت، هي سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد

وغدًا الأحد، تشهد البلاد أمطار خفيفة بنسبة أقل من اليوم نحو 10 درجات، إذ من المتوقع هطول أمطار على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من تلك السواحل بالإضافة لجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويسود طقس يومي السبت والأحد، أجواء مائلة للبرودة صباحًا وخلال ساعات الليل المتأخرة على الأنحاء كافة، فيما تسود أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنّ درجات الحرارة اليوم السبت، تصل العظمى على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 25 والصغرى 14، السواحل الشمالية 21 والصغرى 15، جنوب سيناء 30 والصغرى 19، شمال الصعيد 26 والصغرى 15، وجنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة غدًا الأحد

وعن درجات الحرارة غدًا الأحد 30 أبريل، تسجل العظمى 25 والصغرى 15 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية 22 والصغرى 16، جنوب سيناء 30 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 16، وجنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 19.