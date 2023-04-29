«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة حتى منتصف الأسبوع.. والقاهرة تسجل 25 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، إذ أنَّ الطقس خلال تلك الفترة يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وليلًا، لذا يرجى عدم تخفيف الملابس في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنَّ الاستمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة يصل لشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك الوجه البحري 25 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة اليوم السبت 29 أبريل على السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، جنوب سيناء 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 32 درجة مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد أنَّه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن وجود نشاط رياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 14

- بنها 25- 14

- دمنهور 23- 14

- وادي النطرون 21 - 14

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 24- 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 23- 15

- دمياط 23- 16

- بورسعيد 22- 14

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 26- 15

- نخل 25- 6

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 24- 18

- شرم الشيخ 30- 19

- الإسكندرية 21- 15

- العلمين الجديدة 21- 16

- مطروح 20- 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 23- 17

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 30- 20

- سفاجا 31- 21

- مرسى علم 32- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 26- 15

- بني سويف 26- 15

- المنيا 26- 14

- أسيوط 27- 15

- سوهاج 28- 17

- قنا 30- 18

- الأقصر 32- 19

- أسوان 32- 19

- الوادي الجديد 29- 18

- أبو سمبل 33- 20.