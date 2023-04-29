«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة منذ الأمس سيستمر على مدار الأيام المقبلة بسبب تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى امتداد جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري مرورا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

السحب تحجب جزء من أشعة الشمس

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ هذه السحب تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة، وبالأمس كانت العظمى 26 درجة مئوية، وستنخفض اليوم لتكون 25 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بالنسبة للمناطق الساحلية، فإنها تنخفض لتكون أقل من القاهرة وتصبح 21 درجة مئوية، والطقس في النهار يكون دافئا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومائلا للدفء على سواحلنا الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن مائل للحرارة إلى حار على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا».

نشاط للرياح بسرعة متفاوتة

وأكدت: «خلال فترات النهار وخلال فترات الليل يكون لدينا نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة، وهذا النشاط في أغلب محافظات الجمهورية سيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة في النهار، وفي فترات الليل سيجعلنا نشعر بالمزيد من البرودة في فترة الليل».