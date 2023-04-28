طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً عل أغلب الأنحاء.

طقس السبت 29 أبريل

تشهد حالة الطقس يوم السبت تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 30 أبريل

تشهد حالة الطقس يوم الأحد تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 1 مايو

تنتشر الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.